В Башкирии седьмой пациент выздоровел от коронавирусной инфекции

Сегодня, 10 апреля, в Башкирии выписали еще одного пациента с подтвержденном диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на ежедневном брифинге министр здравоохранения Максим Забелин.

Отметим, что на сегодняшний день излечились от коронавируса уже семь пациентов. Тем не менее, за последние сутки выявлено еще 18 случаев заражения.