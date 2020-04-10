В Башкирии седьмой пациент выздоровел от коронавирусной инфекции
10 апреля, 14:16ОбществоКарина МамаеваФото: Youtube.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Тем временем количество зараженных растет в геометрической прогрессии.
Сегодня, 10 апреля, в Башкирии выписали еще одного пациента с подтвержденном диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на ежедневном брифинге министр здравоохранения Максим Забелин.
Отметим, что на сегодняшний день излечились от коронавируса уже семь пациентов. Тем не менее, за последние сутки выявлено еще 18 случаев заражения.
Всего заболевших в республике теперь 40 человек. Из них 26 госпитализированы в республиканской клинической инфекционной больнице, 16 пациентов в Демской больнице, остальные находятся в инфекционных отделениях больниц в городах Кумертау, Сибай, Исянгулово, Белебей, Октябрьск и Бирск.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей