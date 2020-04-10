В Башкирии количество зараженных коронавирусом выросло практически в два раза

Со ссылкой на Роспотребнадзор сообщается, что в Башкирии с новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано 40 человек. Вчера, напомним, по официальным данным, количество зараженных COVID-19 достигало 22 человек.

По оперативной информации сообщается, что инфицированные находятся в Альшеевском, Иглинском, Кармаскалинском, Зианчуринском районах, Уфе, Дюртюли, Кумертау, Белебее, Бирске, Сибае, Белорецке, Октябрьском.

Среди заболевших также девять человек – это врачи Республиканской клинической больницы, где зарегистрирована вспышка заболевания. В России за сутки зарегистрировано 1 459 новых случаев заболевания, всего 10 131 человек. Выздоровело 698 человек, 76 человек умерло.