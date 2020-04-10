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В Башкирии из-за коронавируса запретили посещать кладбища
10 апреля, 17:26ОбществоАлия Фатхиева
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Приказ подписан Радием Хабировым.
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о том, что с 10 апреля и на период действия режима самоизоляции в Башкирии запрещено посещение кладбищ.
По данным «Башинформа», в этом году автобусные маршруты организованы до кладбищ не будут, в том числе во время православных праздников.
В администрации заявили, что это способ защитить старшее поколение, которые уязвимы больше всех.
«Ходить на кладбища с сегодняшнего дня нельзя. Открывать их будем только для проведения похоронных мероприятий. А за могилами пока будут ухаживать работники комбинатов спецобслуживания, которые есть при наших администрациях», — цитирует представителя администрации главы информационное агентство.
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