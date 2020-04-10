В Башкирии из-за коронавируса запретили посещать кладбища

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о том, что с 10 апреля и на период действия режима самоизоляции в Башкирии запрещено посещение кладбищ.

По данным «Башинформа», в этом году автобусные маршруты организованы до кладбищ не будут, в том числе во время православных праздников.

В администрации заявили, что это способ защитить старшее поколение, которые уязвимы больше всех.