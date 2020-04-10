Ученый обнаружили опасность бессимптомного течения коронавируса

Как сообщает infox.ru, за основу специалисты взяли показатели компьютерной томографии пассажиров лайнера Diamond Princess. Из 104 заразившихся, 76 не имели признаков заболевания. В результате у 41 из пассажиров специалисты установили наличие “эффекта матового стекла” - незначительные изменения в легких.