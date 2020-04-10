Ученый обнаружили опасность бессимптомного течения коронавируса
10 апреля, 16:51ОбществоФото: pixabay.com
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Ученые из Японии установили, какой вред несет для организма коронавирус, протекая бессимптомно. Ранее специалисты обнаружили повреждения легких граждан, не имевших признаков заражения инфекцией.
Как сообщает infox.ru, за основу специалисты взяли показатели компьютерной томографии пассажиров лайнера Diamond Princess. Из 104 заразившихся, 76 не имели признаков заболевания. В результате у 41 из пассажиров специалисты установили наличие “эффекта матового стекла” - незначительные изменения в легких.
Из этого следует, что даже при бессимптомном течении, коронавирус все равно поражает легкие.
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