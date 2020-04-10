Суперпредложение на рынке спутникового телевидения и мобильного интернета

Сидите дома на самоизоляции вторую неделю и не знаете чем себя занять? У вас неожиданно пропал сигнал спутникового телевидения? Наша компания поможет вам с с приобретением оборудования, установкой нового, настройкой старого.

Мы уже более 5 лет на рынке спутникового телевидения и мобильного интернета, результат нашей работы — это сотни довольных клиентов по трём обслуживаемым районам: Кушнаренковский, Дюртюлинский и Чишминский. Мы являемся официальными дилерами Телекарты.

Что нужно делать

У вас возникла проблема со спутниковым ТВ, либо вы хотите приобрести комплект с установкой? Нет ничего проще, достаточно позвонить по номеру, который будет указан внизу статьи и получить консультацию дипломированного специалиста, опыт которого составляет 15 лет.

Когда проблему нельзя решить дистанционно, по вашему запросу мы приедем и устраним неполадки.

Если вы интроверт либо просто не любите общаться по телефону, то специально для вас, у нас создана страница Вконтакте. На ней вы не только можете увидеть прайс на наши услуги, но и написать в личные сообщения всё тому же специалисту. Он оперативно ответит на возникшие у вас вопросы а в случае необходимости, зарегистрирует заявку.

Бонусы и информация о нас

Условия работы полностью прозрачны, все подтверждения нашего партнерства с операторами спутникового телевидения можно увидеть на странице Вконтакте, также там есть все сертификаты, которые подтверждают опыт и профессионализм работников.

Мы, как и вся наша необъятная страна, абсолютно солидарны с политикой властей, которые установили режим самоизоляции, поэтому, на выездах, специалисты работают в масках и избегают лишних контактов, Соблюдая рекомендации ВОЗ. Мы хотим помочь людям преодолеть этот сложный период и делаем скидки. Покупая оборудование Телекарты вы получаете в подарок бесплатную установку, все подробности можно узнать на странице Вконтакте и при звонке специалисту.

Номер телефона: 89603804888.