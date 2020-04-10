Следком Башкирии напомнил про наказание за распространение фейков о коронавирусе

В Следственном комитете сообщили, изменения коснулись распространения ложной информации об обстоятельствах, которые угрожают жизни и безопасности жителей России, а также о мерах, связанны с обеспечением безопасности населения.

В ведомстве сообщили, что за заведомо ложную информацию суд может назначить наказание до 700 тысяч рублей и до 360 часов обязательных работ или год исправительных работ.

Предусмотрены, по данным следователей, также и более суровые санкции, в случае если ложная ифнормация повлекла за собой причинение вреда здоровью человека.