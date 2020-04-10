Сбербанк в Башкирии переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы

«На данный момент по всей Башкирии работает 350 наших офисов, более 60 из них расположены в Уфе, остальные - в других населенных пунктах республики. Они обслуживают клиентов по своему обычному режиму работы. Еще свыше 20 подразделений – это передвижные пункты кассовых операций или просто передвижные офисы. На сегодняшний день мы не наблюдаем повышенного клиентопотока ни в Уфе, ни в других городах», - отметил Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. - Отмечу, во всех офисах строго соблюдаются меры предосторожности для защиты наших клиентов и сотрудников от коронавирусной инфекции: регулярно производится дезинфекция помещений, сотрудники работают в перчатках и масках, нанесены линии разметки для соблюдения положенной дистанции и другие».