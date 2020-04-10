Программу «Единой России» о кредитных каникулах приняли в правительстве
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым увеличивается максимальный порог ипотечного кредита, при котором заемщику доступно оформление «кредитных каникул». Ранее эту инициативу предложила «Единая Россия».
«Мы усилим помощь тем, кто взял кредит на приобретение недвижимости. Я подписал соответствующее постановление. Мы повысили уровень займов, в границах которого заемщик сможет на время приостановить исполнение своих обязательств перед банком по ипотеке», - цитирует Мишустина сайт ER.ru.
Мишустин также добавил, что документом учитываются особенности разных сегментов рынка ипотеки, так как не везде стоимость квартир является одинаковой.
«Так, для Москвы, где жилье самое дорогостоящее, предельная сумма составит 4,5 млн рублей, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов, входящих в ДФО, – 3 млн рублей, а для других субъектов России – 2 млн рублей. Эти цифры мы получили на основе анализа объективных данных рынка ипотеки за минувшие два года», - сказал премьер-министр.
Кроме этого, Мишустин подчеркнул, что для большей части граждан жилье является долгосрочной, дорогой инвестицией. «И временные сложности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, не должны препятствовать их планам по покупке квартиры или дома. Слишком много сил и труда россияне вкладывают в эту покупку», - отметил он и выразил уверенность, что такое решение поможет большей части тех, у кого есть ипотека.
Напомним, ранее секретарь генсовета Андрей Турчак рассказал, что «Единая Россия» предложила правительству повысить максимальный порог ипотечного кредита, при котором заемщики вправе обратиться к кредитору для оформления «кредитных каникул». В настоящее время этот порог равен 1,5 млн рублей. Эта мера коснется порядка 30% заемщиков. В «Единой России» полагают, что требуется расширить возможности «ипотечных каникул» и оказать поддержку большему числу граждан, выплачивающих ипотеку и пострадавших из-за эпидемии.