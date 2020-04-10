Программу «Единой России» о кредитных каникулах приняли в правительстве

«Мы усилим помощь тем, кто взял кредит на приобретение недвижимости. Я подписал соответствующее постановление. Мы повысили уровень займов, в границах которого заемщик сможет на время приостановить исполнение своих обязательств перед банком по ипотеке», - цитирует Мишустина сайт ER.ru.

Мишустин также добавил, что документом учитываются особенности разных сегментов рынка ипотеки, так как не везде стоимость квартир является одинаковой.

«Так, для Москвы, где жилье самое дорогостоящее, предельная сумма составит 4,5 млн рублей, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов, входящих в ДФО, – 3 млн рублей, а для других субъектов России – 2 млн рублей. Эти цифры мы получили на основе анализа объективных данных рынка ипотеки за минувшие два года», - сказал премьер-министр.

Кроме этого, Мишустин подчеркнул, что для большей части граждан жилье является долгосрочной, дорогой инвестицией. «И временные сложности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, не должны препятствовать их планам по покупке квартиры или дома. Слишком много сил и труда россияне вкладывают в эту покупку», - отметил он и выразил уверенность, что такое решение поможет большей части тех, у кого есть ипотека.