Популярный башкирский певец Элвин Грей довел юную фанатку до слез в прямом эфире
Девушка не смогла сдержать эмоций.
Знаменитый певец татарской и башкирской эстрады Радик Юльякшин во время проведения прямого эфира в социальной сети Instagram довел свою поклонницу до слез. Расплакалась она, прежде всего, от счастья.
Изначально музыкант вышел в прямой эфир один, затем в кадре оказались его друзья. Спустя некоторое время он решил пообщаться со своими поклонниками и принял заявку своей поклонницы. От такой приятной неожиданности девушка не сдержала эмоций и расплакалась.
Элвин Грей нередко вызывает различные эмоции у своих поклонников и коллег по цеху. Так, ранее он был задействован в открытом конфликте с певцом татарской эстрады Салаватом Фатхетдиновым. Тогда он посоветовал Радику Юльякшину включить мозги. На это молодой музыкант ответил, что извиняться ему не за что.