Популярный башкирский певец Элвин Грей довел юную фанатку до слез в прямом эфире

Знаменитый певец татарской и башкирской эстрады Радик Юльякшин во время проведения прямого эфира в социальной сети Instagram довел свою поклонницу до слез. Расплакалась она, прежде всего, от счастья.

Изначально музыкант вышел в прямой эфир один, затем в кадре оказались его друзья. Спустя некоторое время он решил пообщаться со своими поклонниками и принял заявку своей поклонницы. От такой приятной неожиданности девушка не сдержала эмоций и расплакалась.