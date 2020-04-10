На Ставрополье COVID-19 подтвердился у 10 человек

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По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, ещё у десяти жителей региона подтвердился коронавирус.
Об этом стало известно 10 апреля, сообщает газета «Известия».
Владимиров рассказал, что у всех пациентов ранее было подозрение на заболевание. Состояние одного из них оценивается как среднетяжелое, состояние ещё трёх - как тяжелое. Все заболевшие лечатся в медучреждениях, они полностью изолированы.
Всего в крае зарегистрировано 52 случая заражения COVID-19. Девять пациентов вылечились, один скончался.
Заболевание зарегистрировано у жителей Ставрополя, Невинномысска, Кисловодска, Пятигорска, Железноводска, Предгорного и Андроповского районов, Минераловодского, Изобильненского и Благодарненского городских округов, отметил Владимиров.
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