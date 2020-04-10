Минздрав Башкирии сообщил, куда положили больных и подозреваемых с коронавирусом

В региональном минздраве сообщили, что в настоящий момент, напомним, подтвердили 18 новых случаев коронавирусной инфекции у жителей Башкирии за сутки. Всего подтвержденных случаев – 40.

16 человек в состоянии средней тяжести находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице, трое в тяжелом состоянии в больнице Демского района. В Сибае, в Кумертау, Исянгулово, Белебее и Бирске – по одному пациенту в состоянии средней тяжести.

С выздоровлением на текущий момент выписали семь человек, умерли два пациента с коронавирусом, но причиной смерти были основные заболевания, передали в ведомстве. На амбулаторном лечении без признаков заболевания, но с подтвержденным диагнозом находятся сейчас пять человек.