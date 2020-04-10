Из онкодиспансера в Уфе пациента с подозрением на коронавирус увезли в другую клинику

В Республиканском онкологическом диспансере выявлен пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию Об этом Медиакорсети сообщил информированный источник.

- Такой пациент был выявлен и сразу же госпитализирован в другую специализированную клинику, - уточнил источник. - Ведется наблюдение за другими пациентами.

Что же касается слухов о введении карантина в онкодиспансере, то, по словам источника, данное лечебное учреждение в силу своей специфики всегда работало в условиях изоляции. После объявления пандемии по коронавирусу требования ужесточились, и посещения пациентов извне прекращены совсем.