Из онкодиспансера в Уфе пациента с подозрением на коронавирус увезли в другую клинику
Медучреждение работает в штатном режиме.
В Республиканском онкологическом диспансере выявлен пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию Об этом Медиакорсети сообщил информированный источник.
- Такой пациент был выявлен и сразу же госпитализирован в другую специализированную клинику, - уточнил источник. - Ведется наблюдение за другими пациентами.
Что же касается слухов о введении карантина в онкодиспансере, то, по словам источника, данное лечебное учреждение в силу своей специфики всегда работало в условиях изоляции. После объявления пандемии по коронавирусу требования ужесточились, и посещения пациентов извне прекращены совсем.
Напомним, на карантине в связи с выявлением пациентов в заражением коронавирусной инфекцией или симптомами данного заболевания сегодня находится Республиканская клиническая больница, а также ряд клиник на периферии - в Октябрьском, Белебее, Мелеузе, Сибае и Бирске.