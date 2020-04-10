Губернатор Челябинской области отправился на карантин

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Глава Челябинской области Алексей Текслер ушел на самоизоляцию. Ранее у его пресс-секретаря был диагностирован коронавирус.
Как сообщает kursdela.biz, Текслер подчеркнул, что это вынужденная мера в соответствии с законодательством страны. Следующие 14 дней он проведет в своем кабинете в здании региональной администрации.
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