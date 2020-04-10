Главврач РКБ Башкирии признала, что не была на самоизоляции после поездки за границу

Сегодня, 10 апреля, главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова, в отношении которой в последние дни было высказано немало претензий после выявления очага коронавирусной инфекции в клинике, ответила на вопросы журналистов в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе».

Главный редактор издания «Коммерсантъ-Башкортостан» поинтересовалась, правда ли, что Эльза Сыртланова недавно побывала за границей, но не ушла после возвращения оттуда на самоизоляцию.

— Да, я ездила в заграничную поездку, после которой вышла на работу. Это произошло до того, как появилось указание обязательно уходить на самоизоляцию всем, кто побывал за рубежом, — ответила главный врач. — Недавно я сдала анализы на коронавирус и точно знаю, что у меня коронавируса нет. Со мной вместе ездили мои дети, они также здоровы.