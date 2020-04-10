Главврач из Нефтекамска, которого не ждали, все же возглавил психиатрическую больницу
Тагир Гизатуллин сообщил о своем уходе с должности и новом назначении в психиатрическую больницу.
Об изменениях Тагир Гизатуллин написал 5 апреля на своей странице в социальной сети. Всех своих коллег он поблагодарил за добросовестную работу и отметил, что все усилия были не напрасны.
Сейчас Тагир Гизатуллин, несмотря на бунт сотрудников больницы, назначен главным врачом Республиканской клинической психиатрической больницы №1, которая находится в Калининском районе Уфы.
Напомним, нового руководителя медицинские работники встретили прохладно - они опубликовали видео, на котором в руках держат плакаты с надписью «Максим Васильевич, мы против вашего решения. Тагир Рафаилович, вас здесь не ждут».
На место Тагира Гизатуллина в Нефтекамске назначен Мурад Разилович Авзалов, который окончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия», квалификация — врач-хирург. Последнее время работа заместителем главного врача по медицинской части ГБУЗ РБ Городская больница г. Нефтекамск, главврачом Янаульской ЦРБ.