Главврач из Нефтекамска, которого не ждали, все же возглавил психиатрическую больницу

Об изменениях Тагир Гизатуллин написал 5 апреля на своей странице в социальной сети. Всех своих коллег он поблагодарил за добросовестную работу и отметил, что все усилия были не напрасны.

Сейчас Тагир Гизатуллин, несмотря на бунт сотрудников больницы, назначен главным врачом Республиканской клинической психиатрической больницы №1, которая находится в Калининском районе Уфы.

Напомним, нового руководителя медицинские работники встретили прохладно - они опубликовали видео, на котором в руках держат плакаты с надписью «Максим Васильевич, мы против вашего решения. Тагир Рафаилович, вас здесь не ждут».