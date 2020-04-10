Главу Башкирии возмутило «безмозглое поведение» родителей

Руководитель региона «прошелся» по родителям республики во время очередного оперативного совещания в правительстве.

Его возмутила безответственность родителей, которые сами нарушают режим самоизоляции и позволяют детям. Хабиров остался недоволен, что некоторые родители продолжают совершать прогулки в парках и скверах и решительно срывают ленты с детских площадок, чтобы развеяться там со своими чадами.

— Абсолютно безмозглое поведение! Создают себе угрозу и другим окружающим! — негодовал Хабиров.