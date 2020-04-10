Главу Башкирии возмутило «безмозглое поведение» родителей
10 апреля, 08:53ОбществоАлия ФатхиеваФото: ВКонтакте, личная страница.
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Радия Хабирова возмутило безответственное отношение родителей во время пандемии коронавируса.
Руководитель региона «прошелся» по родителям республики во время очередного оперативного совещания в правительстве.
Его возмутила безответственность родителей, которые сами нарушают режим самоизоляции и позволяют детям. Хабиров остался недоволен, что некоторые родители продолжают совершать прогулки в парках и скверах и решительно срывают ленты с детских площадок, чтобы развеяться там со своими чадами.
— Абсолютно безмозглое поведение! Создают себе угрозу и другим окружающим! — негодовал Хабиров.
Напомним, вчера, 9 апреля, он ужесточил режим полной самоизоляции и окончательно запретил появляться с детьми в парках. Кроме того он ввел для них комендантский час до обеда и после 18:00.
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