Герои в масках: как уфимские волонтеры своими силами борются с коронавирусом

По данным Минздрава, в группе риска находятся прежде всего пенсионеры, люди пожилого возраста. Им и до начала пандемии требовалась помощь, а сейчас они морально и физически больше всего нуждаются в поддержке. Кто помогает пожилым, одинокопроживающим и малоимущим людям выясняла Медиакорсеть.

По данным Минздрава, в группе риска находятся прежде всего пенсионеры, люди пожилого возраста. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Трудно представить, но в республике куда больше супергероев, чем мы думаем. В Башкирии свыше 2300 волонтеров помогают нуждающимся ежедневно, и эта цифра все еще растет. Координируется работа добровольцев в едином волонтерском центре «Стоп коронавирус», в рамках проекта «Наша забота». Он организован на базе регионального исполкома партии «Единая Россия» и единого колл-центра.

Волонтерский центр координирует работу двадцати крупных структур. Среди них волонтеры-студенты БГМУ, БГУ и других вузов, молодая гвардия «Единой России», сотрудники социального обслуживания, добровольцы духовного управления мусульман, «Ночные волки». Заявки от людей поступают в колл-центр по номеру 8(800)201-89-04, а уже оттуда распределяются по этим самым структурам.

Тем временем в колл-центрах работают и принимают звонки более 35 сотрудников. Прежде всего это работники исполкома и прошедшие особую подготовку волонтеры. Руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров признается, что им просто пришлось убрать всю партийную работу и все силы бросить на помощь людям.

Колл-центр волонтеров-студентов БГМУ. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— Туда не каждого возьмешь. Вы представляете, по каким только причинам люди не звонят. Сейчас еще ночные звонки поступают.

Люди там где-то напьются, начинают все то, что они думают о власти рассказывать. Поэтому принимать звонки должен психологически подготовленный человек

, — отметил Рустем Ахмадинуров.

Как оказалось, заявки у людей разные. В волонтерский центр можно звонить не только с просьбой привезти продукты или оплатить коммунальные услуги, а также обращаться за консультациями. Лидируют вопросы по соблюдению режима самоизоляции. Рустем Ахмадинуров рекомендует людям звонить по любым беспокоящим вопросам. Особенно, если нарушаются ваши права.

— Встречаются ведь и случаи мошенничества. В Белебее в камуфляже люди останавливали и спрашивали у граждан, почему они на улице. Штрафовали на 400 рублей, принимали наличными. В таких случаях сразу надо обращаться на горячую линию, мы достаточно быстро реагируем на подобные случаи, — отметил политик.

«Мы работаем в две смены»

Волонтеры студенческого штаба при БГМУ рассказали Медиакорсети, что несмотря на ежедневную помощь людям они еще и учиться успевают, ведь получение образования никто не отменял. При этом никаких послаблений они не получают, да и считают, что это было бы неправильно.

Телефон - один из основных инструментов в работе волонтёра. Волонтёры БГМУ сверяются со списками заказанных продуктов. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— Мы подменяем друг друга, когда нужно присутствовать на занятиях, а задания можно выполнять в перерывах или после смены. Преподаватели способствуют в плане того, что письменные задания разрешают сдавать позже. Например, не в 14 часов, а после волонтерской смены, — рассказывает волонтер Алия Мавлютова.

Сейчас в штате волонтеров-медиков состоят около 200 человек. В день они успевают получить и «закрыть» около 60 заявок. Доставляют продукты и лекарства. У многих людей, отмечают волонтеры, есть хронические заболевания: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, также состояния после операций. Поэтому часто в списке есть лекарственные препараты, инсулин. Добровольцы могут забрать в поликлинике рецепт, потом поехать в аптеку и забрать лекарство, затем доставить получателю.

Волонтеры признаются, что получают много благодарных отзывов от своих благополучателей за то, что они могут находиться дома и не носить тяжелые сумки из магазинов. Некоторые из пожилых людей уже с окна с улыбкой встречают молодых людей.

У многих людей, отмечают волонтеры, есть хронические заболевания: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, также состояния после операций. Поэтому часто в списке есть лекарственные препараты, инсулин. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— У нас есть спонсоры, которые передают цветы, десерты, многоразовые маски, журналы для пожилых и маломобильных граждан. От этого некоторые дедушки и бабушки просто светятся, — рассказывает волонтер.

Алия Мавлютова отмечает, что со средствами индивидуальной защиты проблем у них нет, но тем не менее, сами они от помощи не откажутся.

— Волонтеры, осуществляющие выезд, получают маски по количеству выездов, которые они делают, так как после каждого получателя их нужно менять. Им также выдаются перчатки и антисептики. Нам помогает университет и меценаты, представители малого и среднего бизнеса - приносят перчатки, шьют для нас многоразовые маски, — рассказывает девушка.

Волонтеры признаются, что получают много благодарных отзывов от своих благополучателей за то, что они могут находиться дома и не носить тяжелые сумки из магазинов. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

В это непростое время помощь нужна и тем, кто помогает. Представители малого и среднего бизнеса действительно внесли свою лепту. Например, компания «Арт-моторс» и автошкола «Приоритет» предоставили 8 автомобилей для волонтерского штаба, а владелец пиццерии Elio ежедневно привозит добровольцам еду.

«Они звонят мне иногда, чтобы просто пообщаться»

Уфимка Диана Тимербаева не состоит ни в одной волонтерской организации, но это не мешает ей помогать людям в период пандемии. Когда коронавирусная инфекция пришла в республику и людям старше 65 лет сказали сидеть дома, она решила, что своих соседских бабушек и дедушек не бросит. Сама распечатала и повесила объявление в подъезде и сразу нашла единомышленников.

— Идея была в том, чтоб помогать своим стареньким соседям, проявить доброту и осознанность. Идя в магазин, купить и им нужное. Организовать в доме активную группу и своими силами помогать. Ведь они нам больше доверяют, чем чужим, да и нам не сложно. У нас соседи старше 65 сидят в основном дома. Просят что-то купить, оплатить ЖКХ. Некоторых кто-то определенный взял под свою ответственность, — рассказывает Диана Тимербаева.

Нередко волонтёры, по просьбам пенсионеров, ищут среди полок магазинов конкретные бренды товаров. Часто это затягивает процесс покупки. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Процесс помощи такой же, как у всех волонтеров. Самое главное – соблюдать меры безопасности.

— Вообще, мы с ними прямого контакта не имеем. Приносим, на дверь вещаем или рядом оставляем, потом они денюшку передают или на карту переводят, — рассказывает девушка.

Бабушки и дедушки очень рады, когда о них заботятся. За это неустанно могут благодарить.

— Иногда складывается ощущение, что те, кто у меня под присмотром, звонят мне иногда, чтоб просто пообщаться.

Сама я через несколько дней звоню узнать, как дела, ничего не нужно ли, — делится Диана Тимербаева.

Разбудили добрые сердца

Иногда кажется, что страшная пандемия разбудила в людях что-то хорошее, доброе, светлое. В этом плане не перестают удивлять представители малого и среднего бизнеса. Безвозмездно, часто не афишируя, они напрямую помогают людям. Просто, потому что могут.

Так, уфимская дистербьютерская компания «Сапсан-регион» предоставила волонтерским группам Абзелиловского района 45 продуктовых наборов для малоимущих семей. Туда вошли продукты первой необходимости, в том числе манка, мука и гречневая крупа.

Руководитель популярного фитнес-центра Адиль Юлдашев подарил своим клиентам старше 65 лет велотренажеры, чтобы они занимались спортом, не выходя из дома. По словам предпринимателя, у него таких клиентов 12 человек.

К слову, он же помогает предпринимателю Александру Улитину в производстве защитных масок для врачей. У него имеется 3D-принтер, на котором он создает переходники и визоры. С их помощью обычные маски для подводного плавания превращаются в средства индивидуальной защиты для врачей. Также Александр распечатывает детали к фильтрам ИВЛ.

Не менее важная помощь – создание многоразовых тканевых масок. Предприниматель Резеда Сайдарова, проживающая в деревне Кубагушево, безвозмездно передала своим односельчанам 100 масок собственного производства. А жительница села Старосубхангулово Бурзянского района Альфия Галяутдинова сшила и раздала бесплатно около 400 масок.

Цветы - приятный сюрприз для тех, кто особенно нуждается в помощи в период пандемии. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru