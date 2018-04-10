Жительницу Башкирии обвинили в контрабанде анаболиков

Она обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщается на сайте республиканской прокуратуры. В ноябре прошлого года женщина через интернет заказала из Республики Беларусь 200 таблеток и два флакона анаболических стероидов для наращивания мышечной массы. Эти препараты запрещены к свободному обороту в России. Стоимость заказа составила свыше семи тысяч рублей. Таможенники задержали ее при получении посылки. Женщина признала свою вину, сообщила, что покупала стероиды для себя. Уголовное дело направлено в Ишимбайский городской суд для рассмотрения по существу.