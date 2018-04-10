В Уфе профессор из Москвы рассказал, как выжить при встрече с медведем

Московский профессор-зоолог Михаил Кречмар в зале минприроды Башкирии рассказал о том, как уберечься от неприятностей при встрече с медведем и как надо себя вести, чтобы остаться в живых.

Медведи входят в тройку самых опасных животных в мире. На первом месте, как ни странно, - клещи. Второе место делят гиппопотамы и слоны, медведи – на третьем. В России насчитывается порядка 300 тысяч особей медведей, встречаются бурый, белый и гималайский.

Что надо знать о медведях

У медведей плохое зрение, они различают только близко расположенные объекты, поэтому можно незаметно ускользнуть из поля зрения животных. Основная информация медведю приходит с обонянием и слухом. Однако не рекомендуется убегать от медведя, у него это непременно вызовет интерес, и он побежит за вами. Скорость передвижения зверя достигает 40 км/ч.

Медведи - первоклассные пловцы и скалолазы. Поэтому укрыться от медведя в воде или на скалах - плохая идея.

- Примерно через неделю в Башкирии проснутся медведи. Основные конфликты возникают весной, как правило, из-за гормонального фона. Есть и другая причина- недостаточный живой запас. В поисках пищи медведи могут преодолевать многокилометровые расстояния, - отметил Михаил Кречмар.

Поэтому важно правильно хранить продукты и их отходы. Например, на запах тушенки медведь вполне может прийти. За крупными медведями числится такая неприятная особенность – при встречном движении большой зверь может просто не уступить вам дорогу или пройти напролом через ваш лагерь, не замечая вашей палатки на своем пути. Если медведь решил вас убить, то спасти вас может только случайность.

Как появляется медведь? Всегда неожиданно. У зверей могут быть свои индивидуальные участки - так называемые перекрестки со специфичным животным запахом и оборванными кустами.

Как отогнать медведя

При групповом посещении лесных массивов возможностей отогнать медведя гораздо больше. Увидев медведя, всей группе достаточно громко закричать, и он испугается и убежит.

Громко лающая собака способна прогнать даже крупного медведя.

Тем, у кого домашнее хозяйство или лесные насаждения страдают от нападения медведей, профессор порекомендовал территорию обтянуть проволокой.

Отогнать зверя можно различными средствами – от шума металлической посуды до яркого пламени фальшфейера (картонная гильза, наполненная пиротехническим составом – прим.).

В конце лекции профессор обратил внимание, что на значительной территории России численность медведей достаточно высока, и за долгие годы они привыкли к постоянному соседству с человеком.