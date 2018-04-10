В Уфе осудили бизнесменов за попытку хищения 65 млн рублей

В суде установлено, что в 2013 году указанные лица договорились похитить денежные средства ООО «Урал СТС». Для этого они заключили между своими фирмами фиктивные договоры и акты о выполнении строительно-монтажных работ на нефтебазе. После чего ООО «СМИТ» через суд взыскало с ООО «Урал СТС» искусственно созданный долг по сделкам в размере свыше 65 млн рублей, что повлекло преднамеренное банкротство предприятия. Подсудимые свою вину не признали. Суд назначил бывшему руководителю ООО «СМИТ» наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет шесть месяцев условно с испытательным сроком на четыре года, бывшему директору ООО «Урал СТС» - семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.