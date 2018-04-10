Минздрав Башкирии подтвердил смерть детей от менингита

Вчера, 9 апреля, стало известно, что в Нефтекамске зафиксирована вспышка менингита. Об этом сообщили в службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, один случай заболевания генерализованной формой менингококковой инфекции был зафиксирован в коррекционной школе-интернате для инвалидов. Заболевшая девочка была госпитализирована, а у всех школьников из этого учебного заведения специалисты срочно взяли мазки из носоглотки. Таким образом было выяснено, что еще двое детей являются носителями менингококковой инфекции, они также были помещены в больницу.

По словам пресс-секретаря регионального Управления Роспотребнадзора Анастасия Кучимова, в школе-интернате помещения дезинфицируются и кварцуются. Дети занимаются в разных классах. Им назначены антибактериальные препараты и рекомендовано побольше находиться на свежем воздухе. Установлено медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками учебного учреждения. Ограничено проведение массовых мероприятий.

Тем временем портал ProUfu.ru сообщил шокирующую информацию о том, что в последнее время в Нефтекамске уже произошло как минимум два случая гибели детей от менингококковой инфекции. По данным редакции, один из скончавшихся малышей был воспитанником местного детского сада №25.

- Ребенок не ходил в последнее время в наш детсад. У семьи было тяжелое материальное положение, поэтому они к нам ходили неделю в сентябре, а потом уже не часто. Последний раз ребенка приводили в садик 8 декабря прошлого года. Малыш контактировал с зараженным ребенком из школы-интерната и, видимо, там заразился. Мальчику было 4 года, - пояснили в детсаду №25 Нефтекамска.

Как оказалось, в соцсетях гуляет информация о том, что ребенок из нефткамского детсада №25 болел уже долгое время. Ему якобы ставили неправильные диагнозы, чтобы не поднимать панику.

При этом официальные ведомства нее предприняли усилий, чтобы подтвердить или опровергнуть данную информацию и предпочитали о ней помалкивать. Роспотребнадзор и Минздрав республики переадресовывали журналистов друг к другу.

Только к исходу вчерашнего дня в Минздраве РБ подтвердили печальную новость.

- В ЦРБ города Нефтекамска зафиксировано два смертельных случая. В первом случае это ребенок 15 лет, во втором – 4 лет. Сейчас тела направлены на экспертизу, после которой можно будет говорить об окончательных причинах смертей. Менингококковая инфекция имеет различные формы и симптомы протекания. В каких-то случаях это может быть температура на два-три дня, а в других - стремительное протекание, когда ребенок буквально угасает за сутки, - пояснил представитель Минздрава.