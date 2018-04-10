Кошки-киборги: домашним животным в Уфе начнут вживлять чипы в 2019 году

Сегодня, 10 апреля, в Государственном собрании – Курултай РБ прошел круглый стол, организованный Общественной палатой РБ на тему «Состояние и пути решения проблем бездомных животных в РБ». Одной из главных, если не главной, является проблема численности бездомных животных и регулирования этой численности.

Следующей, пожалуй, второй по серьезности проблемой, связанной с бездомными Васьками и Жучками является их опасность для людей. Ни для кого не секрет, что многие бездомные животные агрессивны и больны.

Стерилизация и вакцинация – одно из возможных решений этой проблемы. За этот путь как раз и выступают общественники. Однако, как отметили участники круглого стола, стоимость стерилизации не для всех доступная. Средняя стоимость «оттяпать коту ненужное» в Башкирии – около 1000 рублей, кошке – около 1500 рублей, стерилизация собак стоит дороже.

- Ну действительно, не у каждого пенсионера есть лишние 5000 рублей на стерилизацию любимой Жучки. Можно сделать, к примеру, как делают в Челябинске, там предоставляют скидки до 50% – говорит общественный деятель Наталья Бернацкая.

- У нас тоже предоставляются скидки, не вполовину, конечно, но в 30-40%, это тоже существенно. Раз в квартал мы проводим льготную стерилизацию. Обратиться можно в наши местные муниципальные ветеринарные службы, – говорит Начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии Башкирии Линар Зиганшин.

Круглый стол по проблемам бездомных животных Фото: Марат Гареев, mkset.ru

По словам Натальи Бернацкой, также эффективна система ОСВВ (Отлов, Стерилизация, Вакцинация, Выпуск), когда бродячих животных отлавливают, стерилизуют, делают прививки и отпускают на все четыре стороны. По ее словам, такая система эффективно работает, в частности, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.

Но ей возразил Михаил Лебедев, Начальник МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», которое занимается отловом:

- Стерилизация – это не панацея, это не решение проблемы. Это приведет только к тратам больших денег без особой эффективности. Многие ошибочно полагают, что бездомные животные – это бывшие домашние кошечки и собачки, которые надоели хозяевам и их выбросили. Нет, большинство бездомных животных уже рождены на улицах, у них повадки животных, живущих в стаях. И то, чем мы занимаемся, отловом, это, в том числе, спасает людей от опасности, которую эти животные несут, – заявил Михаил Лебедев.

По его словам, сегодня по улицам Уфы бегает неучтенных бездомных животных в количестве 20-25 тысяч штук.

- А отстрел и убийство – это панацея? – возразили г-ну Лебедеву общественники.

- Мы никого не убиваем. Мы применяем разрешенные препараты, – парировал он.

По поводу строительства приюта для бездомных животных, Михаил Лебедев рассказал, что сейчас уже есть проект сооружения на 500 голов кошек, собак и других животных беспризорных. Строительство обойдется примерно в 130 миллионов рублей, а ежемесячное содержание – полтора миллиона. То есть, содержание каждой бездомной Мурки будет обходиться бюджету в 3 тысячи рублей.

Когда этот проект будет реализован, пока неизвестно.

Фото: pixabay.com

Про собачью перепись населения

Все участники круглого стола пришли к общему пониманию необходимости введения системы учета домашних животных. С этой целью, в частности, с 2019 года будет введено обязательное чипирование животных – это введение специального чипа с информацией о четырехлапом члене общества.

- Приспособление для считывания информации с чипов стоит примерно 13 тысяч рублей. А сделать один укол с чипом стоит около 90 рублей, – говорит общественный деятель Наталья Бернацкая.

- Это федеральный проект, он будет обязателен для всех по всей стране. Сейчас мы занимаемся этим в отношении пока сельскохозяйственных животных. А с 2019 года это будет обязательным для всех, – поддержал главный ветеринар Башкирии Линар Зиганшин.

Про невоспитанность владельцев домашних животных

К слову, обязанность чипировать своих питомцев подразумевает еще и ответственность за отсутствие этого самого чипа. Правда, какая будет ответственность, будет ли штраф, кто и как будет за этим следить, пока еще не все ясно.

На круглом столе подняли вопрос ответственности владельцев домашних животных еще и за то, что они не убирают за своими подопечными, когда те справляют нужду на улице. Проблема на самом деле есть и немалая: порой достаточно трудно пройтись по улице, чтобы не вляпаться в только что оставленную кучу отходов собачьего производства.

- Открываю дома окно, чтобы подышать свежим воздухом, но это сделать практически невозможно: на улице только что прошла девушка с большим псом, который на пригорке как раз под окном оставил кучу. Я сделал замечание девушке, что надо бы убрать за собакой. Но девушка, откровенно говоря, вообще не поняла, о чем я говорю, – поделился горьким жизненным опытом один из участников круглого стола.

Резолюция

Участники круглого стола также рассмотрели резолюцию, в которой помимо общих официозных фраз про необходимость решения проблем, про создание рабочих групп, создание координационных центров и пр. и пр. были и достаточно серьезные вещи и предложения, например:

- Запретить отстрел животных и их безвозвратное изъятие;

- Ограничить разведение беспородных кошек, а заводчикам предусмотреть регистрацию ИП с уплатой налогов;

- Запретить передвижные зоопарки и цирки, запретить использовать животных для фотографирования;