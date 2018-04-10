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Кошки-киборги: домашним животным в Уфе начнут вживлять чипы в 2019 году
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Кошки-киборги: домашним животным в Уфе начнут вживлять чипы в 2019 году

Сегодня, 14:56ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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