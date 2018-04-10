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Госкомстрой РБ: Решение о достройке объектов "Интеграла" еще не принято
Сюжеты:
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Construction 835434 340

Госкомстрой РБ: Решение о достройке объектов "Интеграла" еще не принято

Сегодня, 11:53ОбществоТатьяна Майорова
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