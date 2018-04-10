Госкомстрой РБ: Решение о достройке объектов "Интеграла" еще не принято

- Ситуация с "Интегралом" по-своему уникальна, потому что проблемные объекты у нее имеются в двух регионах - Башкирии и Удмуртии, и трех городах - Уфе, Нефтекамске и Ижевске, - уточнил Артем Ковшов.

- Правительство Удмуртии настояло, чтобы всеми объектами "Интеграла" занималась одна компания, в том числе, по юридическим причинам. Наше руководство региона не против этого. Но вопрос по этой проблеме будет окончательно решен после назначения арбитражного управляющего и утверждения положения о реализации имущеста "Интеграла".

По словам Артема Ковшова, в решении проблемы обманутых дольщиков наметилась позитивная тенденция, потому что в последнее время на заседаниях межведомственной комиссии решается вопрос об исключении из реестра обманутых дольщиков людей, получающих жилье.