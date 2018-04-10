Глава Башкирии: Наши военкоматы действительно работают от души

Сегодня, 10 апреля, Глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом 100-летию Военного комиссариата республики. Руководитель региона поздравил сотрудников военкоматов и военнослужащих с этим событием и вручил наиболее отличившимся государственные награды.

В своем выступлении он отметил серьезную роль, которую играли военкоматы в поддержании боеспособности армии на протяжении всей истории страны и в военное, и в мирное время.

- Этот праздник значим для всех жителей республики. В каждой семье есть те, кто защищал Родину в годы войны или стоял на страже её рубежей в мирное время. Кто-то ждёт своих сыновей, мужей или братьев, несущих срочную службу в наши дни, - пояснил Рустэм Хамитов.

Участники торжественного мероприятия не раз отметили, что совпадение юбилее военкомата с началом очередной призывной кампании в определенной мере символично.