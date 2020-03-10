В Уфе вандалы разбили сразу несколько умных остановок
10 марта, 15:37ОбществоАлия ФатхиеваФото: https://www.instagram.com/bash.dtp.official/
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Оба случая зарегистрированы в Калининском районе столицы Башкирии.
О происшествиях сообщили в мэрии города. В муниципалитете сообщили, что злоумышленники разбили две «умные» остановки.
Одна из остановок, уточнили в администрации, находится на улице Сосновской в Максимовке: здесь неизвестные разили все стекла. Вторая остановка на Первомайской – выбита боковая стенка и, как предполагают в мэрии, машиной.
В настоящий момент злоумышленников уже разыскивают, павильон демонтировали с Первомайской улицы. В мэрии напомнили, что
а осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах взимается штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы.
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