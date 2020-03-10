В Уфе вандалы разбили сразу несколько умных остановок

О происшествиях сообщили в мэрии города. В муниципалитете сообщили, что злоумышленники разбили две «умные» остановки.

Одна из остановок, уточнили в администрации, находится на улице Сосновской в Максимовке: здесь неизвестные разили все стекла. Вторая остановка на Первомайской – выбита боковая стенка и, как предполагают в мэрии, машиной.

В настоящий момент злоумышленников уже разыскивают, павильон демонтировали с Первомайской улицы. В мэрии напомнили, что