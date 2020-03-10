В Уфе перекроют сразу несколько улиц
10 марта, 15:08ОбществоАлия ФатхиеваФото: Фото: сайт администрации Уфы
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В администрации Уфы сообщили, какие улицы в городе и по какой причине будут перекрыты в течение нескольких дней.
В пресс-службе отметили, что закрыть планируют половину проезжей части в связи с капитальным ремонтом кабельно-воздушной линии 110кВ «Западная – Глумилино 1, 2 цепь».
В мэрии передали, что перекрытие запланировано по Уфимскому шоссе близ дома №17А с 22600 11 марта по 24:00 12 марта. Также закроют Трамвайную улицу около дома №1 с 23:00 12 марта до 5:00 13 марта. Шота Руставелли перекроют около дома №15 с 23:00 часов 14 марта до 5:00 15 марта. Перекрытие по улице Комсомольская близ дома №126 запланировано с 21:00 21 марта до 24:00 22 марта. По улице Российская близ дома №90 движение будет ограничено с 23:00 24 марта до 05:00 25 марта.
Уфимцев и гостей столицы просят в муниципалитете с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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