В Уфе открылась школа Николая Валуева по боксу
10 марта, 12:36ОбществоАлия ФатхиеваФото: скриншот с эфира ГТРК
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Планируется, что в школе олимпийского чемпиона смогут заниматься спортсмены со всей республики.
Спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени Николая Валуева будет работать на базе Центра спортивной подготовки, передает «ГТРК-Башкортостан».
На открытии, по информации журналистов присутствовал Валуев лично, в церемонии принимал участие и первый заместитель премьер-министра Андрей Назаров. В своей речи спортсмен отметил, что путь единоборств тернистый и напомнил, что спорт - это борьба характера, которая дает силы и придает уверенности во всех сферах.
В новом центре будут действовать три боксерских рига, помещение посетители охарактеризовали, как просторное.
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