В отношении экс-президента адвокатской палаты Башкирии возбудили уголовное дело

Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении бывшего президента адвокатской палаты Башкирии Булата Юсупова. Он подозревается в превышении своих полномочий. Об этом сообщает «Адвокатская газета».

По версии следствия, Булат Юсупов арендовал помещения, которые принадлежали его теще. Более того, цена на съем квадратных метров была завышена и, несмотря на это, одобрена советом адвокатской палаты в 2014 и 2016 годах.

Известно, что ущерб от сделки составил почти 4 миллиона рублей. Следователи посчитали, что эти действия нанесли существенный вред правам и законным интересам других членов организации.