В Башкирии задумались над тем, чтобы сделать санатории более доступными

Сегодня, 10 марта, на оперативном совещании правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы по развитию санаторно-курортных организаций в республике.

Рабочую группу возглавил заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов.

Радий Хабиров объяснил свое решение тем, что, по его мнению, механизм государственного управления санаториями республики несколько утрачен.

К тому же, жалобы на дороговизну путевок также заставили искать методы сделать посещение санаториев республики более доступным для населения.

Совещания в режиме видеоконференций по этой теме отныне должны проводиться каждый понедельник.