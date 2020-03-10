В Башкирии синоптики снова ждут похолодание

Сегодня, 10 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии начальник Башгидромета Вилора Горохольская проинформировала собравшихся о прогнозе погоды на текущую неделю.

По ее словам, неприятная погода с переходом от плюса к минусу и осадками в виде дождя и мокрого снега сохранится почти всю неделю.

Но к выходным в регион вернется похолодание. Температура воздуха снизится до минус 10 градусов ночью, а днем будет колебаться от 0 до минус 5 градусов.

Затем нас снова ждет потепление.