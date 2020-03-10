В Башкирии появились тесты для определения коронавируса

В Башкирии с недавних пор можно обследоваться на наличие коронавируса. Ранее взятые у пациентов пробы отправлялись в Новосибирск. Специалисты центра эпидемиологии рассказали, что теперь обследоваться стало возможно благодаря специальным тест-системам, передает «ГТРК-Башкортостан».

По словам главного врача центра Анны Казак, исследования проводятся методом ПЦР. После подготовки материал исследуется как обычный благодаря специальным тест-системам. Журналисты сообщают, что к настоящему моменту было исследовано около 400 материалов. Среди них не выявили ни одного случая коронавируса.

«Кроме этого, мы направляем пробы в институт “Вектор”, который разработал эти тест-системы. Тем самым мы получаем двойной результат о наличии или отсутствии коронавируса», – пояснила Анна Казак.

Напомним, власти Башкирии обеспокоены ситуацией с коронавирусом в мире. Первый вице-премьер Андрей Назаров сообщил, что не исключает в ближайшее время создания врегирне антикризисного штаба в связи с осложнением ситуации с коронавирусом и вероятных последствий данного явления для экономики Башкирии.