В Башкирии по-прежнему остается эпидемический уровень заболеваемости ОРВИ

В пресс-службе ведомства сообщили, что в течение седьмой недели в регионе по-прежнему наблюдается эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако пик уже пройдет на третьей неделе.

Со 2 по 8 марта в регионе зарегистрировали 27 965 случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе у детей – 16 715 случаев. Среди детей больше всего заболевших было в возрасте от 3 до 6 лет.

Среди совокупного населения заболеваемость выше на 1,9% эпидемического порога, но снизилась по сравнению с прошлой неделей на 4,9%. Превышение эпидемических порогов наблюдается только среди взрослого населения – на 12,4%.