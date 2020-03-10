Синоптики рассказали, кому грозит весеннее наводнение в Башкирии

Сегодня, 10 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии начальник Башгидромета Вилора Горохольская поделилась прогнозами на предстоящий паводок.

По ее словам, из-за аномально теплой зимы толщина льда на реках стала меньше нормы на 10-35 см. уже повсюду видны промоины и проталины. Глубина промерзания почвы в этом году тоже уже среднемноголетних значений. А вот запасы воды в снежном покрове благодаря осадкам накопились в пределах нормы.

Если не будет резкого и сильного потепления, то паводок может пройти спокойно.

Синоптики считают, что максимальный уровень воды на реках Белая и Уфа в это году могут быть выше нормы на 10%. В таком случае точно не удастся избежать подтопления низин в пригородных зонах Стерлитамака, Уфы и Бирска.

Чтобы минимизировать возможный ущерб от паводка, Башгидромету выделено 100 тысяч рублей для оперативного анализа данных об уровне рек и прочих важных наблюдений.

Еще 300 тысяч рублей. выделено Аварийно-спасательной службе РБ на подготовку спасательных плавательных средств и расчистку ледовых заторов.