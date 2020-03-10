Синоптики пообещали в Башкирии гололед, дожди и снег

По прогнозу метеорологов, погода в Башкирии с каждым днем будет становится все теплее. Уже с 9 марта температура воздуха повысилась до +6°. Характерным явлением для последующих дней стала гололедица.

10 марта такая ситуация сохранилась на всех дорогах и тротуарах республики. Температура воздуха днем составит +1,+6°. Сегодня пообещали осадки в виде снега и дождя, утром наблюдается туман и ухудшение видимости.

11 марта местами пообещали дождь и снег. В отдельных районах ночью гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +3,+8°.