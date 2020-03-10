Мэрия города вместо того, чтобы реально бороться со стихией, накануне рекомендовала обращаться к спасателям, либо в управляющие компании, которые должны следить за придомовыми территориями. Такие советы уфимцев, конечно, не сильно успокоили. Впрочем, как и сегодняшний отчет о проделанной работе на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Фото: Виль Тухватуллин, facebook.com

Так, по данным мэрии, в Уфе чисткой снега занимаются 172 единицы техники. По республике на дорогах работают около 695 специализированных машин. Несмотря на это, член СПЧ при главе Башкирии Виль Тухватуллин отметил, что по дороге на работу видел всего одну снегоуборочную машину. Где находится остальная техника — остается загадкой.

Все познается в сравнении. Многие считают, что при предыдущем мэре города Иреке Ялалове было лучше. Жалобы на имя администрации города и градоначальника Ульфата Мустафина активно поступают через сайт электронный приемной главы РБ.

Фото: Сорокина М.А. , letters.openrepublic.ru

— Уважаемый Ульфат Мансурович! Ваш предшественник на посту мэра Ирек Ялалов отличился и попал в истории города тем, что при нем организовывались пикеты с лозунгами: «Ялалов, ешь снег!». Но даже при нем уборка города в зимнее время не была настолько отвратительной, какой она оказалась в период зимы 2019–2020 года, то есть сейчас, при вас. Город выглядит, как каток для извращенцев.

Фото: Артур Хакимов., Facebook

Хотелось бы узнать, куда смотрит администрация города Уфы и почему не принимается никаких мер по данному поводу? Вас как мэра города не смущает количество травматизма за зиму, включая летальные исходы из-за падения на гололеде? На жалобы по поводу плохой уборки Администрация почему-то отвечает, что территории находятся в «удовлетворительном» состоянии. Удовлетворительной для кого? — задается вопросом госпожа Сорокина, жительница микрорайона Сипайлово.

К слову, количество травмированных действительно выросло. Как сообщили Медиакорсети в травмпункте республиканской детской клинической больницы, рост обращений действительно наблюдается. По словам заведующей травмпункта Ляйсан Хамидуллиной, это связано с окончанием карантина и гололедом на улице. Если во время упадка в травмпункт обращалось в среднем по 40-45 детей в день, то сейчас количество варьируется от 60 до 100 пациентов.

Фото: Андрей Лугоши, Facebook

— За последние две недели к нам обратились 879 детей, из них 138 с уличными травмами. Это 15,5% от общего количества. Средний возраст пациентов от 7 до 14 лет. Чаще всего обращаются с мелкими травмами, ушибами и растяжениями верхних конечностей. Появилось больше пациентов с ушибами копчика, летом таких травм меньше.

В связи с наплывом очереди конечно есть, но дольше двух часов никто не ждет. В час-пик на работу выходит дополнительный врач, — рассказала Ляйсан Хамидуллина.

В травмпунктах для взрослых также не протолкнуться. Данные предоставили редакции Медиакорсеть в травматолого-ортопедическом пункте 21-й больницы в Уфе. Если в обычные дни за помощью обращаются в день по 60-80 человек, то накануне, 9 марта, медучреждение посетили 116 человек, 87 из которых травмировались на улице. Всего в период с 1 по 9 марта врачи помогли 766 гражданам, 450 из них также получили увечья вне дома.

Помимо пешеходов страдают и автомобилисты. Жительница микрорайона Инорс от безысходности сняла видео и распространила по соцсетям. Голос у девушки дрожит, будто она вот-вот заплачет. Во дворе дома № 11/3 по улице Георгия Мушникова образовались уже привычные для уфимцев ледяные карьеры. Из-за них автомобиль девушки с каждым днем портится все больше.

— Каждое утро этот бардак! Бампер уже отваливается, машина сидит на пузе просто, — восклицает местная жительница.