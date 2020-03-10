Фото: pixabay.com
Россельхознадзор запретил поставки свиней из ЮАР и Кении
10 марта, 22:12Общество
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Россельхознадзор ввел временный запрет на импорт свиней из Южно-Африканской Республики и Кении, где произошла масштабная вспышка африканской чумы.
Запрет распространяется на сперму домашних свиней, эмбрионы, продукты убоя свиней, навоз и другую продукцию, которая содержит свинину. Об этом пишет fedpress.ru.
Кроме того, ведомство временно запретило импорт овец и коз из Алжира.
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