«Почта России» оцифровывает свой автопарк 

Как сообщает finance.rambler.ru, в прошлом году «Почта России» начала внедрение единой платформы геоинформационно-аналитического сопровождения работы подразделений, СМТС является одной из ее составляющих.

Сейчас автопарк «Почты России» — это 17 тыс. машин и 1,3 тыс. автотранспортных подразделений от Калининграда до Владивостока. В ходе второго этапа, до конца 2020 года, компания намерена дооснастить современным цифровым оборудованием еще 7,5 тыс. единиц автомобильной техники. Прошедшие апгрейд транспортные средства будут работать в регионах с наибольшей загрузкой.

До 2024 года каждый почтовый автомобиль будет оснащен датчиками GLONASS / GPS, открытия дверей, зажигания, уровня топлива, тревожными кнопками, модулями голосовой связи. Вся информация будет поступать в бортовой компьютер машины, оттуда направляться в единый информационный центр и обрабатываться на мощных серверах. «Почта России» получит информацию о перемещении всего своего транспорта, остановках автомобилей, заправках, расходе топлива, когда и какие двери машин открывались. Водители, со своей стороны, получат от СМТС рекомендации по наиболее эффективному маршруту движения с учетом пробок, погодных и дорожных условий, оставшегося топлива и ситуации на почтовых складах, в сортировочных центрах и почтовых отделениях на пути следования. Данные будут выводиться на планшетные компьютеры сотрудников «Почты России».

«Внедрение новой системы является одним из важнейших шагов в цифровизации нашей компании. Благодаря технологиям и большим данным мы закладываем основу для развития передового fleet-менеджмента. В результате реализации проекта будет изменена учетная политика пройденных маршрутов, создана мотивационная программа для сотрудников. В дальнейшем система позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество работы транспортных средств и поможет делать объективные выводы об эффективности их использования на маршруте», — отметил заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России» Игорь Чебунин.

СМТС будет тесно интегрирована с платформой «СортМастер», которая предназначена для обработки почты в сортировочных центрах. Ее внедрение началось в 2017 году, и с 2019 года она полностью заменила предыдущую платформу «СортУзел» на более чем тысяче региональных сортировочных узлов, а также на сортировочных центрах первого уровня автоматизации во Внукове, Подольске, Санкт-Петербурге и Казани. Новая платформа существенно ускорила работу подразделений, а сортировка почты значительно упростилась. Например, теперь все сопроводительные документы оформляются автоматически, сверка и корректировка данных цифровизирована, и в ней исключен человеческий фактор. «СортМастер» также отслеживает задержку в прохождении корреспонденции, выявляет этап, на котором произошло замедление, и устраняет его причину.

Работу такой системы можно проиллюстрировать следующим примером: на сортировочных линиях в крупнейших логистических центрах установлены видеокамеры, которые с пяти сторон сканируют каждую посылку и распознают адрес получателя. Конвейер не останавливается, и адрес определяется за 5 — 7 секунд, даже если он написан от руки, или не виден штрих-код (заклеен, замазан или просто отсутствует, как это случается с простыми мелкими пакетами из Китая). Цифровая платформа обработки данных умеет правильно распознать адрес и имя отправителя, когда эти поля отправитель случайно поменяет местами, то есть программа не перепутает улицу Ульянова с фамилией «Ульянов», если последняя указана в качестве получателя посылки.

Платформы сбора и обработки больших объемов данных нацелены на дальнейшее совершенствование работы подразделений «Почты России». Система мониторинга транспортных средств позволит, в перспективе, оптимизировать пробеги почтовых автомобилей более чем на 8% и сократит расходы на поддержание исправного состояния транспортных средств.