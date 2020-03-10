На сайте Минобороны появилось 27 миллионов записей о ВОВ

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По данным департамента информации и массовых коммуникаций российского Минобороны, на сайт ведомства добавлено 27 миллионов фотоматериалов и текстовой информации об участниках ВОВ (Великой Отечественной войны).
Это сделано в рамках проекта «Дорога памяти», сообщает газета «Известия» 10 марта.
Как пояснили в ведомстве, проект создан для сохранения памяти обо всех участниках войны. На главной странице сайта Минобороны содержится самая актуальная информация, которая постоянно обновляется.
В министерстве также рассказали, что для пополнения виртуальной экспозиции информационные материалы нужно загрузить на сайт «Дорога памяти».
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