Муфтий Татарии призвал жителей Башкирии не предавать свою нацию и язык
10 марта, 10:55ОбществоАлия ФатхиеваФото: пресс-служба Духовного управления мусульман РТ
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Камиль хазрат Самигуллин сделал такое заявление на проповеди в мечети "Ихлас" в Уфе.
Муфтий Татарии прочитал исповедь в уфимской мечети и принял участие в пятничном намазе.
В своей исповеди он призвал мусульман двух республик сохранить братскую связь, призвал нации к единству.
Кроме того муфтий подчеркнул, что важно беречь свою нацию и язык, так как эти вещи дарованы Богом при рождении. По мнению Камиля хазрата Самигуллина, отказ от своего народа означает противоречие воле Создателя.
«Если мы не можем сохранить вверенный нам как аманат родной язык, это станет невыполнением приказа Аллаха. Если мы забудем его, наши внуки забудут и нас самих. Изучайте свой родной язык, дорогие единоверцы. Получение знаний – одна самых больших обязанностей мусульман. Не предавайте родной язык и своих предков!" », – обратился он к собравшимся.
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