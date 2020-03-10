Муфтий Татарии призвал жителей Башкирии не предавать свою нацию и язык

Муфтий Татарии прочитал исповедь в уфимской мечети и принял участие в пятничном намазе.

В своей исповеди он призвал мусульман двух республик сохранить братскую связь, призвал нации к единству.

Кроме того муфтий подчеркнул, что важно беречь свою нацию и язык, так как эти вещи дарованы Богом при рождении. По мнению Камиля хазрата Самигуллина, отказ от своего народа означает противоречие воле Создателя.