Лидер Rammstein побывал возле Чернобыльской АЭС

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Лидер рок-группы из Германии Rammstein Тилль Линдеманн посетил город Припять, который расположен недалеко от Чернобыльской АЭС на Украине.
Он сделал это после концерта в Киеве, сообщает газета «Известия» 10 марта.
Линдеманн добавил в свой профиль Instagram видеоролик о том, как он катается на карусели в зоне отчуждения. Видео обозначено хэштегом #Chernobyl.
Однако правила посещения данной территории гласят, что контактировать с любыми предметами инфраструктуры туристам запрещается.
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