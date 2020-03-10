Хоккеист Вадим Шипачев: Ювелиры в роду? У меня две дочки!

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Капитан «Динамо» высказался после дерби со «Спартаком».
«Спартак» проиграл «Динамо» во втором матче серии плей-офф КХЛ. Счет в серии - 2:0.
Одним из самых ярких моментов матча - вторая шайба нападающего «Динамо» Вадима Шипачева. Он отправил ее в ворота, использовав маленькую щель между перекладиной и плечом голкипера «Спартака». Об этом сообщает «Советский спорт».
- Второй гол? Ребята вывели меня на ударную позицию и я, закрыв глаза, бросил. Репетировал ли я подобный игровой момент? Да у Кугрышева подсмотрел, также хотел – вчера хоккей смотрел! Были ли у меня в роду ювелиры? У меня две дочки, - сыронизировал капитан команды Вадим Шипачев.
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