Глава Башкирии подписал указ о регулярных «Днях чистоты»

Сегодня, 10 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил, что подписал указ о проведении в республике регулярных «Дней чистоты», в рамках которых будет проводиться уборка территории в муниципалитетах.

Глава Башкирии отметил, что долго думал прежде чем подписать данный указ, но все-таки решил, что он необходим. На этот шаг его вдохновил пример ряда Учалинского, Альшеевского и ряда других районов, где на протяжении нескольких лет еженедельно проходят такие «Дни чистоты» (или санитарные дни), во время которых сотрудники предприятий наводят порядок на отведенной за ними территории.

— В Учалинском районе почти везде чисто, и люди уже привыкли к таким мероприятиям. Думаю, что и в других районах привыкнут, — заключил Радий Хабиров.

Ближайшие такие «Дни чистоты» запланированы уже на следующей неделе — 17, 18, 19 марта (на выбор).

Как отметили на совещании, когда погода улучшится, такие мероприятия будут проводиться в более праздничной обстановке.