Где в Уфе выгодно купить квартиру?

Компания «Унистрой»* запустила новое предложение** – квартиры с выгодой до 303 570 рублей.*** Акция действует на покупку 3-комнатных квартир в доме №2 ЖК «Венский лес».

Фото: venales.ru

Европейский городок природы и уникальной архитектуры расположен в экологически чистом районе «Зеленая роща» рядом с выставочным центром «ВДНХ-Экспо» в окружении первозданного лесного массива. Комплекс состоит из трех монолитно-кирпичных домов, объединенных единой концепцией замка – форта с 6 башнями, обозначающими въезд. Такое концептуальное решение комплекса позволило создать уютное безопасное пространство для семейных прогулок и игр с детьми, закрытое от входа посторонних.

Экологически чистый район «Зеленая роща»

Красивые виды на долину реки Уфа и живописные окрестности района

Детский сад на 85 мест

Двор-парк, закрытый от машин и доступа посторонних

Видеонаблюдение на территории и в подъездах

Игровые локации для детей всех возрастов

Уличные тренажеры для занятий спортом под открытым небом

Большое спортивное поле и веревочный парк

Ниши для кондиционеров

Вход в подъезды на уровне земли

Колясочные на первых этажах

Лучевая разводка отопления

Система автоматической передачи показаний приборов учета в Cервисную компанию

Площадка для тренировки и выгула домашних животных

Многоуровневый паркинг и гостевые места на территории

Венский лес: квартал для жизни

Офисы продаж Унистрой:

г. Уфа, ул. Чернышевского, 104,

ул. Менделеева, д.152

Тел.: +7 (347) 225-05-61

* Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН». Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте https: наш.дом.рф Копии проектных деклараций возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 104, ул. Менделеева, д. 156 строение Офис продаж ЖК «Венский лес».

** Условия программы: При заключении договоров участия в долевом строительстве в отношении трёхкомнатной квартиры имеющей площадь 100, 8 кв.м. расположенной в жилом комплексе «Венский лес» строительный номер дома №2 с использованием формы оплаты цены договора ипотечный кредит либо 100% оплата за счёт собственных средств, клиентам предоставляется снижение стоимости договора участия в долевом строительстве в размере стоимости трёх квадратных метров. Программа не суммируется с действующими программами и акциями Застройщика. Срок программы: с 01.03.2020 г. по 31.03.2020 г. Подробнее о данном предложении можно узнать в офисе продаж и по тел. 8 (347) 216-40-40.

*** Расчет выполнен на примере 3-комнатной квартиры, площадью 100,8 кв. м, стоимостью 10 200 000 руб., расположенной в доме №2, кв. №84, ЖК «Венский лес».