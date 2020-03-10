Другая жизнь села Тугай: «Башнефть» помогла построить Дом культуры
Жители Благовещенского района получили возможность проводить время с большой пользой и интересом.
Большое событие произошло на днях в селе Тугай в Благовещенском районе Башкирии. Открытие нового многофункционального Дома культуры стало настоящим праздником для местных жителей.
Возведение здания, рассчитанного на 600 с лишним человек, стало возможным, благодаря финансовой поддержке, оказанной компанией «Башнефть» в рамках Соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и «Роснефтью».
Общая площадь помещений Дома культуры достигает 313,7 кв. м. Его построили за три года. При этом площадь помещений решено задействовать с максимальной пользой.
Это достигается, в первую очередь, за счет того, что здание поделено на две части — это, собственно, сам очаг культуры, расположенный с одной стороны, и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – с другой.
Основной зал Дома культуры можно быстро приспособить для проведения других мероприятий, убрав отдельные кресла, которыми решили заменить привычные места для зрителей, и устроив, например, молодежный праздник.
Во второй половине здания, где будет работать ФАП, завершены отделочные работы. Скоро туда завезут медицинское оборудование и мебель, тогда местные жители смогут обращаться за медицинской помощью.
— Благодаря «Башнефти» у нас ранее уже был построен спортзал в школе, сейчас планируем приобрести тренажеры и завершить его оснащение в ближайшее время, — рассказал глава сельского поселения Алексей Мартемьянов. — И вот теперь еще появился и прекрасный Дом культуры, который лично я считаю настоящим дворцом. Не сомневаюсь, что он не будет пустовать. Его двери будут открыты круглые сутки.
Для справки
Башкортостан — основной регион, где ведет свою производственную деятельность компания «Башнефть», входящей в структуру НК «Роснефть».
В течение последних трех лет компания помогла построить и реконструировать свыше 300 социальных объектов. Среди них — такие важные сооружения, как ледовый дворец в городе Кумертау, реабилитационный центр инвалидов в Татышлинском районе, детская поликлиника в Уфе, поликлиники в Илишевском и Ишибайском районах, физкультурно-оздоровительного комплекс с бассейном в Ермекеевском районе, спортивный центр «Уфимский Сокол», детские сады в Кугарчинском районе и городе Нефтекамске, Дворец культуры в Абзелиловском районе и Тимашевская транспортная развязка.