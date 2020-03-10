Динар Гильмутдинов предупредил жителей Башкирии об опасности на дорогах
10 марта, 14:16ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Главный инспектор ГИБДД обратился жителям Башкирии с важной просьбой.
Глава баширской госавтоинспекции обратил внимание жителей республики на состояние дорог. Динар Гильмутдинов отметил, что сейчас за рулем нужно быть особенно внимательными.
Причинами такой осторожности он назвал перепады ночных и дневных температур воздуха в межсезонья. По его словам, это приводит к ухудшению видимости.
«Будьте внимательны и аккуратны за рулём!», – отметил Гильмутдинов.
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