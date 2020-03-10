Динар Гильмутдинов предупредил жителей Башкирии об опасности на дорогах

Глава баширской госавтоинспекции обратил внимание жителей республики на состояние дорог. Динар Гильмутдинов отметил, что сейчас за рулем нужно быть особенно внимательными.

Причинами такой осторожности он назвал перепады ночных и дневных температур воздуха в межсезонья. По его словам, это приводит к ухудшению видимости.