41% женщин в России получили подарок в ОК к 8 Марта

За три праздничных дня пользователи социальной сети отправили друг другу 1 миллиард подарков. Подарки получили 32 миллиона российских женщин, зарегистрированных в ОК, это 41% от всех жительниц страны. Кроме этого, в соцсети побили рекорд по аудитории, которая отправляла стикеры (11 миллионов человек) , а персонализированные видеооткрытки от нейросети собрали 200 миллионов просмотров.

Пользователи ОК наиболее активно выражают эмоции во время больших праздников и часто поздравляют своих родных и друзей в соцсети с помощью виртуальных подарков. Одним из самых щедрых мужчин в ОК стал пользователь из Саратова, который отправил 4 840 подарков с «8 Марта!». Кстати, в 2020 году Саратов вошел в десятку городов, по количеству отправленных подарков в честь 8 Марта. Кроме этого, активнее всего виртуальные подарки к Международному женскому дню дарили в следующих городах:

Москва Омск Новосибирск Санкт-Петербург Воронеж Волгоград Саратов Краснодар Красноярск Ростов-на-Дону

Больше всего подарков в соцсети получила пользовательница из Вологды, ей пришло 5 642 поздравления с Международным женским днем. Самыми популярными цветами среди подарков в ОК в праздничные дни стали розы. Рекордсмен по количеству отправок (50 миллионов) — букет из разноцветных роз с благодарностью за поздравление. На втором месте — букет розовых роз с надписью «С 8 Марта!», его подарили 45 миллионов раз. Замыкает тройку лидеров букет алых роз и пожелание «С 8 Марта! Много-много счастья!», пользователи ОК подарили 34 миллиона таких букетов.

Пользователи социальной сети любят отправлять не только виртуальные подарки, но и писать поздравления родным и близким с добрыми словами в личных сообщениях. Отмечать Международный женский день в ОК начали с утра и сразу побили рекорд по интенсивности отправки сообщений: в секунду пользователи отправляли более 8 000 сообщений с поздравлениями на 8 марта.