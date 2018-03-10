Неделя в Башкирии: Боевик из Сирии, Филиппов, 8 марта и Удальцов

Жителя Башкирии осудили к девяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Сирии. Его добровольное признание сняли на видео. Оно стало доступно журналистам в понедельник 5 марта.

В этот же день Медиакорсеть начала публиковать серию исследований, мы решили проверить, где снег в Уфе чище. Первые пробы были взяты на проспекте Салавата Юлаева и в Цыганской поляне. Результаты анализа проб можно узнать здесь.

«Ансамбль пенсии и пляски: что пенсионеры Башкирии думают о будущих выборах» - материал, название которого говорит само за себя. Советуем почитать.

6 марта в Уфе отметили 100 дней до начала чемпионата мира по футболу. Как именно – можно посмотреть здесь.

В этот же день в суде продолжили рассматривать дело бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова. Медиакорсеть подготовила репортаж со скетчами из зала суда.

7 марта нас шокировала новость о том, что жителям одного дома в Демском районе Уфы пришли неожиданно большие счета за отопление - по 12 тысяч рублей. Как это могло случиться – читайте в нашем материале.

8 марта в Международный женский день мы рассказали о судьбе Риммы Буранбаевой, которая променяла светскую жизнь на поиск солдат, пропавших в годы войны.

Теме женского счастья посвящен материал «Эти непостижимые женщины: секреты счастья от жительниц Уфы и не только». Статья с историями о трех разных женщинах читается на одном дыхании.