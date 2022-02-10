Якушев: Необходимо принимать все меры по обеспечению безопасности дорожной сети Урала

По словам вице-премьера, к 2024 году планируется привести в нормативное состояние 85% дорог в агломерациях и более 50% региональных дорог. До конца марта регионам надлежит заключить контракты на дорожное строительство на 2022 год и далее. В среднем показатель контрактации по России на этот год составляет 60,8%. В Уральском округе он немного выше и составляет 65,7%.