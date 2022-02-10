Якушев: Необходимо принимать все меры по обеспечению безопасности дорожной сети Урала

Основной темой обсуждения стали ход дорожного строительства в регионах и безопасность на дорогах. Об этом пишет издание nashgorod.ru.
По словам вице-премьера, к 2024 году планируется привести в нормативное состояние 85% дорог в агломерациях и более 50% региональных дорог. До конца марта регионам надлежит заключить контракты на дорожное строительство на 2022 год и далее. В среднем показатель контрактации по России на этот год составляет 60,8%. В Уральском округе он немного выше и составляет 65,7%.
Вице-премьер отметил, что в 2021 году в целом по стране снизилась смертность в результате ДТП. Однако число смертей на дорогах федерального значения выросло. По словам Марата Хуснуллина, объективные причины роста смертности есть — увеличился трафик, расширилась дорожная сеть, улучшилось ее качество, и допускать дальнейшего роста смертельных ДТП на дорогах нельзя.
«За одиннадцать месяцев прошлого года общая смертность на дорогах округа уменьшилась по отношению к 2020 году на 5,6 процента, но тем не менее в абсолютных цифрах — это 1038 оборвавшихся жизней. Наша задача — сделать всё, чтобы свести этот показатель к нулю», — рассказал в конце совещания Владимир Якушев.
В итоге смертность на федеральных трассах в регионах УрФО в 2021 году возросла: с января по ноябрь 2021 года на таких трассах погибли 276 человек. В 2020 году — 270 человек.
Полпред в УрФО считает, что необходимо принимать все меры для обеспечения безопасности дорожной сети. Первоначально следует завершить работы по расширению ключевых трасс, добавил Якушев.
«Мы стремимся к тому, чтобы основные направления — Екатеринбург — Пермь, Челябинск, Тюмень и от Тюмени на север — были минимум в четырехполосном исполнении. Такие дороги исключают выезд на встречную полосу для обгона, а это наиболее частая причина серьезных аварий. Кроме того, необходимо продолжать оснащение трасс камерами фиксации нарушений скоростного режима. И третье — вести профилактическую работу с водителями. Постоянно напоминать, что важно хорошо знать и соблюдать правила дорожного движения», — заявил Владимир Якушев.