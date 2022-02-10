Минздрав Башкирии заявил о высоком спросе вакцины от COVID-19 «Спутник-М» для детей

Минздрав Башкирии заявил о высоком спросе вакцины от COVID-19 «Спутник-М» для детей
Минздрав Башкирии заявил о высоком спросе вакцины от COVID-19 «Спутник-М» для детей
Сегодня, 09:18ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Весьма неожиданную претензию к властям о том, что в регионе слишком быстро закончилась вакцина для подростков, жители озвучили в комментариях в Facebook Радия Хабирова 9 февраля.

Родители и другие старшие родственники детей в возрасте с 12 до 17 лет негодуют. Причина — вакцинация, но не сам факт ее проведения среди детей, а быстро закончившаяся в регионе первая партия из 2800 ампул вакцины Спутник М. Граждане требуют Радия Хабирова вмешаться в ситуацию и распорядиться о новой поставке.

— Водил на вакцину племяша. А вакцины М (Спутник М -прим.ред) не было. И куда минздрав смотрит? Радий Фаритович, дайте команду… пусть завезут еще, — пишет пользователь Загит Абдуллин.

— 2800 детских прививок от ковида они завезли. Конечно, кончились все уже. А почему так мало? Сами призывают вакцинироваться сами вакцину не завозят. Радий Фаритович, когда еще вакцина будет? , — вопрошает Раушания Сахаутдинова.

В минздраве Башкирии Mkset подтвердили, что спрос на вакцину «Спутник-М» вырос — обращений от родителей поступает немало.

Напомним, 3 февраля заместитель министра здравоохранения Игорь Засядкин комментируя количество поставленной в Башкирию вакцины и то, что она вот-вот подойдет к концу сделал громкое заявление о том, что привиться успеют «только разумные».

Вчера Mkset сообщал о том, что по данным минздрава региона вакцина для подростков Спутник М действительно подошла к концу.

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