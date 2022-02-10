Названы проблемы, на которые жители чаще всего жаловались властям Уфы в 2021 году

Названы проблемы, на которые жители чаще всего жаловались властям Уфы в 2021 году
Названы проблемы, на которые жители чаще всего жаловались властям Уфы в 2021 году
Сегодня, 08:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Среди причин, по которым граждане обращались к властям самыми популярными оказались вопросы ЖКХ, благоустройство и общественный транспорт, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы 9 февраля.

В мэрии провели совещание, в ходе которого подвели итоги деятельности за 2021 год, в ходе которого составили своеобразный рейтинг самых “популярных” проблем уфимцев о которых они сообщали властям. Провел совещание мэр Уфы Сергей Греков.

В миллионном городе за год зарегистрировали более 100 тысяч обращений, в числе которых оказались как жалобы так и обращения другого характера. Интересно, что большая часть обращений была в письменной форме – 81 тысяча. Через систему Инцидент-менеджмент поступило 27 тысяч заявок и сообщений о тех или иных проблемах.

Если говорить о самих проблемах и их тематике, выяснилось, что самой актуальной для горожан темой стала работа системы ЖКХ, самой “горячей” темой было отопление, работа ИТП (индивидуальных тепловых пунктов), также жаловались и на протекающие крыши домов. Второй по популярности темой стали вопросы благоустройства города, жаловались на строительство дорог и на сами дороги, на ливневки, на уборку города (или ее отсутствие) а также требовали появления социальных объектов в недавно построенных микрорайонах. На третьем месте по популярности оказался общественный транспорт и его проблемы, которых в 2021 году неожиданно стало значительно больше, что и отражают запросы уфимцев.

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