Названы проблемы, на которые жители чаще всего жаловались властям Уфы в 2021 году

В мэрии провели совещание, в ходе которого подвели итоги деятельности за 2021 год, в ходе которого составили своеобразный рейтинг самых “популярных” проблем уфимцев о которых они сообщали властям. Провел совещание мэр Уфы Сергей Греков.
В миллионном городе за год зарегистрировали более 100 тысяч обращений, в числе которых оказались как жалобы так и обращения другого характера. Интересно, что большая часть обращений была в письменной форме – 81 тысяча. Через систему Инцидент-менеджмент поступило 27 тысяч заявок и сообщений о тех или иных проблемах.
Если говорить о самих проблемах и их тематике, выяснилось, что самой актуальной для горожан темой стала работа системы ЖКХ, самой “горячей” темой было отопление, работа ИТП (индивидуальных тепловых пунктов), также жаловались и на протекающие крыши домов. Второй по популярности темой стали вопросы благоустройства города, жаловались на строительство дорог и на сами дороги, на ливневки, на уборку города (или ее отсутствие) а также требовали появления социальных объектов в недавно построенных микрорайонах. На третьем месте по популярности оказался общественный транспорт и его проблемы, которых в 2021 году неожиданно стало значительно больше, что и отражают запросы уфимцев.